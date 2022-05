Er komen maandag veel brede opklaringen voor. In het westen en noorden worden die afgewisseld door sluierbewolking. In de ochtend is het rond de 3 graden, landinwaarts is op sommige plaatsen vorst aan de grond mogelijk.

De rest van de dag verloopt vrij zonnig en het blijft overal droog. In het noorden wordt het 14 graden en in Brabant en Limburg 19. Daarmee is het warmer dan de afgelopen dagen. Er staat een zwakke tot matige wind.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.