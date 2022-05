Op Schiphol zijn sinds zondagmiddag geen nieuwe vluchten meer geannuleerd wegens de drukte, nadat eerder op de dag op informatieborden op de luchthaven te zien was dat enkele vluchten niet doorgingen. Wel moeten reizigers zondag nog steeds rekening houden met drukte en vertragingen, laat een woordvoerder van de luchthaven weten aan NU.nl. Ook voor maandag wordt opnieuw drukte verwacht.

Door personeelstekorten op verschillende plekken in de luchthaven en door de meivakantie is het de afgelopen dagen heel erg druk op Schiphol. De brandweer deelde samen met het kantoorpersoneel van de luchthaven water uit, en zelfs buiten Schiphol ontstonden zondag en de afgelopen dagen lange rijen.

"Het was vanmiddag de hele middag erg druk op de luchthaven, maar de drukte is en was wel beheersbaar", aldus de woordvoerder van Schiphol tegen NU.nl. Voor maandag wordt opnieuw drukte verwacht, maar of de situatie vergelijkbaar is met dit weekend, kan de woordvoerder niet zeggen. "Het blijft maandag nog steeds vakantie, dus zeer waarschijnlijk is het opnieuw druk."

Drukte heeft niet tot incidenten geleid

De Koninklijke Marechaussee, die verantwoordelijk is voor de ordehandhaving op de luchthaven, zei eerder op zondag dat er ondanks de drukte geen incidenten zijn geweest.

Schiphol verwachtte voor zondag 70.000 reizigers. Het bedrijf deed een oproep aan luchtvaartmaatschappijen om dat aantal met 5.800 reizigers te verlagen, maar dat is niet gelukt. Een van de redenen was dat luchtvaartmaatschappijen het niet zagen zitten om vluchten te schrappen.

KLM schrapte dit weekend wel 47 vluchten nadat Schiphol dat had gevraagd. Andere maatschappijen verplaatsten vluchten naar andere luchthavens. Zo hebben Corendon en Transavia dit weekend vier vluchten naar Rotterdam The Hague Airport verplaatst.