De eerste week van mei verschilt qua weer niet veel van de laatste weken van april. Het blijft voorlopig fris en droog, ook met 4 en 5 mei. Daarna is er goede kans op wat warmer lenteweer.

Maandag is het op de meeste plekken zonnig, met temperaturen tussen de 16 en 19 graden tot gevolg. Op de Waddeneilanden wordt het wat frisser. Daar wordt het niet warmer dan 13 graden door een aanhoudende noordenwind.

Vanaf dinsdag wordt het echter meer bewolkt in het hele land. Dat leidt ertoe dat het in de dagen die volgen nergens warmer wordt dan 15 graden.

De gevoelstemperatuur ligt nog lager als gevolg van de wind. Ondanks de bewolking blijft het wel droog, ook woensdagavond tijdens Dodenherdenking.

's Nachts is het koud, met in de nacht naar donderdag zelfs kans op vorst. Ook kunnen zich dan mistbanken vormen, die pas in de loop van donderdagochtend verdwijnen.

Vanaf Bevrijdingsdag voorzichtige omslag

Vanaf donderdag (Bevrijdingsdag) lijkt een voorzichtige omslag te volgen naar wat warmer weer. De wind gaat vaker uit een oostelijke richting waaien en daarmee wordt een aanvoer vanaf de koude Noordzee afgesneden.

Op Bevrijdingsdag zelf is er nog veel bewolking en kans op een bui. De rest van de week blijft het droog en stijgen de temperaturen richting de 20 graden.