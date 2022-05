Het omstreden schip Sunny Liger met een lading gasolie uit Rusland heeft voorlopig nog geen behoefte aan hulp van de Nederlandse kustwacht. Het vaartuig ligt voor anker bij de haven van Amsterdam omdat medewerkers weigeren het te begeleiden. Als de opvarenden uiteindelijk alsnog een noodverzoek doen bij de Kustwacht, "kan het zijn dat Nederland zich toch toleranter moet opstellen", zegt een woordvoerder.

Voorlopig lijkt het nog niet tot een noodverzoek te komen. Zo is er nog voldoende voedsel aan boord van het schip en komt de Sunny Liger voorlopig ook niet in brandstofproblemen, omdat het nu weinig verbruikt.

Het schip wordt geweigerd omdat het een lading Russische olie vervoert en dat ligt zeer gevoelig met het oog op de oorlog in Oekraïne. Eerder werd het schip ook al geweigerd door Zweedse havenmedewerkers.

"We zullen het schip moeten helpen als de brandstof opraakt", legt de woordvoerder uit. "Anders kan het ook niet terugvaren naar de thuisbasis." Daarnaast wordt vanuit humanitaire overwegingen waarschijnlijk voedsel geleverd als daarom wordt gevraagd, maar een dergelijk hulpverzoek is nog niet ingediend.

Volgens havenbedrijf Port of Amsterdam zijn de havendiensten die schepen loodsen en slepen "bezorgd over de veiligheid" rond het schip en willen ze het daarom nog niet de haven in begeleiden.

Gemeente Amsterdam besloot nog niet over definitieve weigering

De gemeente Amsterdam heeft nog niet besloten of het schip definitief wordt geweigerd. Het stadsbestuur houdt de situatie wel nauwlettend in de gaten. Eerder liet de gemeente weten dat het "onwenselijk" was als het schip in de Amsterdamse haven zou gaan lossen.

Overigens is de Sunny Liger geen Russisch schip. Het is geregistreerd op de Marshalleilanden en heeft nooit onder Russische vlag gevaren.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) liet zaterdag weten de beslissing om het schip niet aan te laten meren "hartstikke goed" te vinden. Het kabinet wil zo snel mogelijk van de import van Russische energie afstappen. Bedrijven zijn opgeroepen de import van Russische olie, kolen en gas zo veel mogelijk te beperken.