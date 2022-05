Op Schiphol zijn zondag opnieuw lange wachtrijen ontstaan nadat de luchthaven tevergeefs heeft geprobeerd het aantal reizigers voor vandaag terug te dringen. De eerste vluchten hebben al vertraging opgelopen en een aantal vluchten gaan zondag helemaal niet meer, zo is te zien op de informatieborden op de luchthaven.

De luchthaven wilde het aantal verwachte reizigers met 5.800 terugdringen, maar dat is niet gelukt. Een van de redenen was dat luchtvaartmaatschappijen het niet zagen zitten om vluchten te schrappen.

In totaal worden er zondag ruim 70.000 reizigers verwacht. Dat leidt waarschijnlijk tot grote drukte en hinder doordat de luchthaven met een personeelstekort kampt. Dat tekort zorgde in de afgelopen weken vaker voor moeilijkheden op de luchthaven.

Zondag stonden de eerste vertrekkende reizigers al vroeg in lange rijen, die doorlopen tot in de gewone hallen. Vanuit vertrekhal één en twee worden mensen buitenlangs geleid. Ook daar vormen zich lange rijen.

Marechaussees, medewerkers van Schiphol en andere 'hosts' staan klaar om mensen te helpen en de goede kant op te sturen. Een van die hosts zegt dat de drukte zondag is te overzien: "Het is vooralsnog niet drukker dan gisteren, maar we zetten ons schrap voor wat nog komen gaat."

Luchthaven kampt met personeelstekort na pandemie

Via de luidsprekers biedt Schiphol wachtende reizigers, net als op andere dagen, excuses aan voor de langere wachttijden. In een van de rijen staan drie vrouwen, onderweg naar Curaçao. Zij zeggen al twee uur lang in de rij te staan. Ze waren voor de zekerheid wel al ruim van tevoren aanwezig op de luchthaven.

Een woordvoerder van Schiphol vindt het vervelend dat er opnieuw drukte is ontstaan. "Iedereen heeft zich ontzettend hard ingezet om het aantal passagiers dit weekend naar beneden te krijgen en we hebben eruit gehaald wat erin zit. We gaan vandaag ons weer keihard inspannen om iedereen op weg te helpen en een goede reis te bieden."

Door de coronapandemie heeft de luchthaven erg veel last van grote personeelstekorten. Luchthavenpersoneel raakte tijdens de pandemie zijn werk kwijt omdat er bijna twee jaar lang minder werd gevlogen. Sindsdien is niet iedereen teruggekeerd naar zijn oude baan.