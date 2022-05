Zondagochtend is het fris. In opklaringsgebieden is het 1 tot 3 graden, met aan de grond een paar graden vorst. Vanuit het noordwesten trekken meer wolken over het land, waardoor de ochtend vooral bewolkt is met soms wat zon.

In de loop van de dag breekt de zon vaker door. Het blijft droog en er staat weinig wind. Het wordt 12 tot 15 graden. Vannacht komen opnieuw veel opklaringen voor en koelt het flink af.

Morgen schijnt geregeld de zon. Met 14 tot 18 graden wordt het duidelijk warmer dan vandaag.

