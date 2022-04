Een flyeractie in Bleiswijk heeft niet geholpen om de winnaar van een prijs van 12,8 miljoen euro bij de Staatsloterij op te sporen. Nog steeds heeft niemand zich gemeld bij de loterij, meldt een woordvoerder zaterdagavond.

Het winnende lot (met nummer FV 74622) waarop in maart de prijs van 12,8 miljoen euro viel, werd verkocht bij Primera Sandra in het winkelgebied in Bleiswijk.

Ook een reclamevliegtuigje, met een banner met een oproep aan de winnaar, vloog zaterdag over het Zuid-Hollandse dorp en het omliggende gebied. Maar ook dat heeft niets opgeleverd.

Vrijdag deed de Staatsloterij al via de media een oproep aan Bleiswijkers om nog eens goed in hun laatjes te zoeken naar het lot. Vaak worden loten gekocht bij een winkel in de eigen buurt.

De trekking was op 10 maart. Om de prijs te verzilveren, moet de winnaar zich met het staatslot melden in het hoofdkantoor van de Nederlandse Loterij in Rijswijk.

Winnaar heeft nog bijna jaar om lot te verzilveren

Volgens de woordvoerder heeft de eigenaar van het lot tot een jaar na de trekking de tijd om zich te melden, in dit geval tot de laatste dag van februari 2023. Daarna is die persoon de prijs kwijt.

"Wij moeten dan het geld afdragen aan het ministerie van Financiën. Die verdeelt het dan onder sportkoepel NOC*NSF en meerdere goede doelen", zegt de woordvoerder. Ze benadrukt dat het bedrag niet wordt toegevoegd aan het prijzengeld van een volgende trekking.

Of de 12,8 miljoen euro de grootste prijs ooit zou zijn die niet is opgehaald, kan de woordvoerder niet met zekerheid zeggen. "Maar ik heb de afgelopen jaren niet zulke grote prijzen voorbij zien komen die bleven liggen."