Er is 77 jaar na de Tweede Wereldoorlog opnieuw een oorlogsslachtoffer geïdentificeerd, meldt het ministerie van Defensie zaterdag. Het gaat om de Haagse ambtenaar en verzetsstrijder Cornelis Pieter Kreukniet, van wie de familie dacht dat hij aan een longontsteking was overleden.

Het echte verhaal zit anders. Het lichaam van Kreukniet is gevonden in een massagraf op de Waalsdorpervlakte, waar hij "onmiskenbaar is geëxecuteerd" door een vuurpeloton, aldus het ministerie. In het graf lagen nog acht lichamen.

Kreukniet zat in het verzet tegen de Duitse bezetting. Zo hielp hij bij het drukken en verspreiden van de Haagse verzetskrant Ons Ochtendblad.

Hij werd in 1944 opgepakt voor het verspreiden van "illegale lectuur" en door de nazi's opgesloten in het beruchte Oranjehotel in Scheveningen. Daar verbleven veel politiek gevangenen. Er werd nooit meer een teken van leven vernomen van Kreukniet. Hij is er volgens de nazi's aan een longontsteking overleden.

Duizenden onbekende slachtoffers

Zijn overblijfselen werden drie jaar later echter gevonden in het massagraf op de Waalsdorpervlakte. Zo werd zijn kunstgebit aangetroffen en leek ook een gevonden overhemd naar Kreukniet te wijzen. Ook zou zijn leeftijd overeenkomen met het ongeïdentificeerde lichaam. "Die vondsten hebben geleid tot vervolgonderzoek en DNA-tests", zegt identificatiedeskundige Els Schiltmans van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) in gesprek met de NOS. Een dna-test van een achterneef bevestigde dat het om Kreukniet ging.

De BIDKL doet onderzoek naar de in totaal 125 lichamen die op de Waalsdorpervlakte zijn gevonden. "Over heel Nederland gaat het nog steeds om duizenden onbekende of vermiste slachtoffers. We zullen ze nooit allemaal vinden", zegt Schillemans.

De stoffelijke resten van Kreukniet werden in 2012 overgebracht naar een rustplaats op het Nationale Ereveld Loenen. Bij zijn graf staat nu nog 'Onbekende Nederlander', maar het wordt binnenkort hernoemd.