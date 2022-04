De politie in Den Bosch heeft zaterdag een 62-jarige man aangehouden nadat vrijdagavond een valse bommelding werd gedaan in de stad. Hulpdiensten werden om 22.30 uur gewaarschuwd dat binnen een kwartier een explosie zou plaatsvinden in een supermarkt.

Vanwege de melding werd de omgeving afgezet en moest het personeel het pand verlaten. Ook omliggende panden werden gecontroleerd, maar er kwam niets gevaarlijks aan het licht.

Volgens Omroep Brabant werd ook het treinverkeer van en naar Den Bosch tijdelijk stilgelegd. Rond middernacht kon het treinverkeer pas weer worden opgestart.

De verdachte kon worden aangehouden omdat de politie de locatie waar de melding vandaan kwam wist te achterhalen.

Het korps waarschuwt voor de consequenties van valse (bom)meldingen. "Er zullen altijd mensen zijn die écht hulp nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld een hartstilstand hebben of hun huis in brand staat. Je moet er niet aan denken dat zij ons niet kunnen bereiken, omdat iemand anders een grap uithaalt."