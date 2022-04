Er is alweer een kritisch rapport verschenen over de landelijke politie-afdeling die verantwoordelijk is voor undercoveroperaties. De aanleiding van het rapport is de derde zelfdoding onder het personeel, ditmaal door agent M. in augustus. NRC kreeg inzage in de afscheidsbrief van de overleden agent, die hard uithaalde naar de Dienst Speciale Opsporing (DSO).

De DSO ligt al langer onder vuur, omdat onderzoek uitwijst dat er falend leiderschap is, er pestgedrag voorkomt en er een angstcultuur heerst. De politieman die zichzelf in augustus van het leven beroofde, was tot dan toe accountmanager.

M. schreef in zijn afscheidsbrief dat hij zijn werk "als een hel" ervoer. Ook staat er in de brief dat de manier van leidinggeven de oorzaak zou zijn van de drie zelfdodingen in het team.

Een vriend van M. verstuurde de brief op verzoek van de agent naar enkele nabestaanden en naar zijn leidinggevenden, drie weken na M.'s overlijden. De top van de DSO trok de authenticiteit ervan in twijfel, blijkt uit mails die NRC inzag.

Het korps deed vervolgens alleen "intern vertrouwelijk onderzoek". Er liep op dat moment al een onderzoek door de Commissie-Brouwer naar aanleiding van een eerdere zelfdoding.

Twee grote politievakbonden kregen de brief ook in handen en wachtten tot begin oktober op het handelen van de korpsleiding. Toen dat uitbleef, kwamen ze er zelf mee naar buiten. Zij zijn al langer kritisch op de afdeling.

Leidinggevende heeft andere topfunctie

De leidinggevende aan wie de brief gericht is, werkte niet mee aan het artikel van de krant en verwees naar de korpsleiding. Ze is in november 2021 opgestapt en heeft inmiddels een andere topfunctie binnen de politie-organisatie.

De Commissie-Brouwer heeft onderzoek gedaan naar M.'s dood, maar dat rapport is niet openbaar gemaakt uit privacy-overwegingen. De "leerpunten" voor de politie zouden vergelijkbaar zijn met die uit eerdere rapporten, schreef minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid (VVD) aan de Tweede Kamer begin deze maand. Volgens betrokkenen die NRC sprak, zijn de conclusies uit het rapport over M. steviger dan in eerdere rapporten.

Op 11 mei debatteert de Tweede Kamer weer over het functioneren van de politie. In november vorig jaar kwam er al 3 miljoen euro beschikbaar voor onder andere kleinere teams en meer inzet van psychologen voor de afdeling.