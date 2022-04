Het merendeel van de huidige ministers en staatssecretarissen gebruikte hun privémail voor werk, schrijft minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat in totaal om zestien bewindslieden. Ook gebruikten twaalf van hen berichtenservices, zoals WhatsApp of Telegram.

De bewindslieden noemen verschillende redenen om hun privémail te gebruiken voor hun werk. Dat doen ze bijvoorbeeld om documenten te printen, om mails door te sturen naar een zakelijk account of vanwege technische beperkingen.

Onder anderen ministers Kajsa Ollongren (Defensie), Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hebben laten weten dit incidenteel te hebben gedaan.

Het gebruik van een privételefoon wordt onderbouwd met argumenten als een defecte telefoon of slecht bereik van het zakelijke toestel. Ministers Ollongren, Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) gebruikten berichtendiensten als WhatsApp, net zoals onder anderen Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel), Henk Staghouwer (Landbouw) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

Volgens Bruins Slot zijn er geen beveiligingsincidenten bekend. Ook is er geen aanleiding om te denken dat documenten niet zijn gearchiveerd, schrijft ze.

De minister deed navraag bij de ministeries, nadat minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) had erkend zijn privémail te gebruiken voor werkgerelateerde zaken. Het wordt ministers en staatssecretarissen ernstig ontraden om hun eigen e-mail voor werk te gebruiken.

"Maar in de praktijk kunnen zich situaties voordoen waarbij van de voorgeschreven werkwijze wordt afgeweken", zo schrijft Bruins Slot. Het is volgens haar de verantwoordelijkheid van de bewindslieden om de afweging te maken.