Natuurmonumenten doet bij de politie aangifte van mogelijke brandstichting in natuurgebied Sallandse Heuvelrug in Overijssel. Daar verwoestte een brand afgelopen zondag een heidegebied van ongeveer veertig voetbalvelden groot. Onderzoek heeft uitgewezen dat de brand mogelijk is aangestoken, aldus de terreinbeheerder.

De brand is volgens Natuurmonumenten begonnen in een gebied dat voor een deel niet toegankelijk is voor recreatie. Brandweerdeskundigen die de afgelopen dagen onderzoek naar de brand hebben gedaan, hebben geen natuurlijke brandhaard kunnen vinden. Maar veel sporen zijn volgens hen verdwenen, doordat er veel blusvoertuigen hebben gereden.

Doordat Natuurmonumenten aangifte doet, kan de politie een uitgebreider onderzoek naar een mogelijke dader starten.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Het zal een paar jaar duren voor de heide zich heeft hersteld van de schade door de brand.