De 40.000 noodopvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen zijn met de huidige instroom over twee weken bezet. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg in een brief aan de voorzitters van de veiligheidsregio's. De gemeenten worden boven op de eerder gevraagde 50.000 plekken verzocht om uiterlijk 23 juni nog eens 25.000 plekken te realiseren.

Op dit moment verblijven ongeveer 30.000 Oekraïners in de noodopvang, waar ruimte is voor bijna 40.000 vluchtelingen. Per week komen ongeveer 4.500 nieuwe Oekraïense vluchtelingen naar Nederland, en dat betekent dat die resterende plekken over twee weken ook vol zitten.

Als het de gemeenten lukt om alsnog voor 23 mei de gevraagde 50.000 plekken te realiseren, loopt de opvang iets minder snel vol. Dat betekent wel dat met deze instroom alle beschikbare opvangplekken op 23 mei alsnog vergeven zouden zijn, schrijft Van der Burg.

"Gelet op de instroom en om te voorkomen dat de gevolgen van de vluchtelingenstroom onbeheersbaar worden, met alle humanitaire en maatschappelijke gevolgen van dien, doe ik aan de gemeenten het aanvullende verzoek om onder coördinatie van de veiligheidsregio's in totaal nog 25.000 noodopvangplekken te creëren", aldus de staatssecretaris.

Realiseren opvangplekken stagneert

De gemeenten zijn gevraagd om de extra 25.000 plekken voor 23 juni klaar te maken. Het gaat om een inspanningsverplichting en niet om een resultaatverplichting, benadrukt Van der Burg. "Met het opschrijven van dit verzoek betekent dit niet dat het dan automatisch gehaald wordt."

De staatssecretaris erkent te zien dat het realiseren van de plekken stagneert. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat Nederland de stroom Oekraïense vluchtelingen niet kan sturen. Ook kost het tijd om duurzame opvangplekken te maken. Dat lukt ook niet altijd door een tekort aan mensen en materiaal.