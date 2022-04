Sywert van Lienden en andere oud-bestuursleden van Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) worden nu ook verdacht van verduistering, zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt. Er is inmiddels beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van verdachten voor een totaalbedrag van ruim 11,5 miljoen euro.

In februari maakte het OM bekend dat het een strafrechtelijk onderzoek was gestart naar onder meer (ex-)bestuurders van SHA, onder wie Van Lienden. Aanleiding voor het onderzoek was de aangifte die Randstad eind december 2021 deed. Het uitzendconcern stelde personeel aan Stichting Hulptroepen Alliantie beschikbaar omdat werd gedacht dat het om liefdadigheid ging.

Later bleek dat Van Lienden en de andere (voormalig) bestuurders een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes. Hierdoor zou hij samen met de andere oprichters miljoenen hebben verdiend aan de mondkapjesdeal die zij met het ministerie van Volksgezondheid sloten.

Van Lienden voorlopig uit bestuur gezet

De rechtbank maakte donderdag bekend dat Van Lienden en de andere oud-bestuursleden voorlopig uit het bestuur van de stichting worden gezet. Het OM en betrokkenen bij de stichting hadden ook gevraagd om ontslag van de bestuursleden, maar daar wordt op een later moment over besloten.

Doordat Van Lienden en zijn kompanen niet meer officieel het bestuur zijn van de stichting, wordt het mogelijk om het geld dat mogelijk onterecht is weggesluisd naar de bv, weer terug te storten aan de stichting.

Het beslag leggen op de bankrekeningen is onderdeel van het strafrechtelijk onderzoek. "Het lopende strafrechtelijke onderzoek heeft ten doel waarheidsvinding ten aanzien van de vermoedelijk gepleegde strafbare feiten alsmede het veiligstellen van vermogensbestanddelen", aldus het OM.