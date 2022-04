Een 21-jarige man is vrijdag om het leven gekomen na een ongeluk met zijn motor vlak buiten Doetinchem. De man had eerder op de dag zijn rijbewijs opgehaald bij het gemeentehuis en was een proefrit aan het maken, melt de Gelderlander.

Het ongeluk gebeurde aan de Varsseveldseweg in Doetinchem. De weg is deels afgesloten voor verkeer. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeval.

De motorrijder raakte van de weg nadat hij tijdens het inhalen van een auto een onverwachte tegenligger zag. Hij raakte eerst een boom en kwam vervolgens tegen een andere boom tot stilstand.

De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen te laat om hem nog te redden.