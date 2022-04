De politie heet vrijdag na urenlang onderzoek in de buurt van winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn "geen verdachte omstandigheden" aangetroffen. Eerder op de dag rukte de politie massaal uit na een melding via alarmnummer 112.

De melding kwam iets voor 16.30 uur binnen. De politie nam de mogelijke dreiging uiterst serieus en rukte met meerdere eenheden uit. Naast agenten met kogelwerende vesten werd er een politiehelikopter ingezet. De kogelwerende vesten zijn onderdeel van een standaardprocedure binnen de politie.

Na urenlang onderzoek meldde de politie vrijdag rond 21.15 uur dat er niets verdachts is aangetroffen. Ook is nog steeds niet duidelijk wat voor melding bij de politie binnenkwam. De herkomst van de melding wordt nog onderzocht.

Winkelcentrum is nog open

Het lijkt erop dat de politie niet is uitgerukt voor een incident ín het winkelcentrum. Een NU.nl-verslaggever ter plaatse kon het winkelcentrum gewoon in en meldde dat daar geen politie aanwezig is. Vermoedelijk ging het om de omliggende woonwijk Ridderveld.

Voorzitter van de winkeliersvereniging Robert Grootenhuijs liet eerder al weten niet het idee te hebben "dat er iets ernstigs aan de hand is". Hij zei dat opvallende en onopvallende politieauto's onder en rond het winkelcentrum staan. "Ze lopen niet door het winkelcentrum heen", zei hij, verwijzend naar de opgetrommelde agenten. De politie stond er volgens hem alleen. Er worden geen mensen aangehouden of staande gehouden. "Niemand wordt gecontroleerd." Het winkelcentrum is tot 21.00 uur open.

Elf jaar geleden vond er wel een verschrikkelijk incident in De Ridderhof plaats. Op 9 april 2011 schoot de 24-jarige Tristan van der V. in en rond De Ridderhof zes mensen dood. Tientallen anderen raakten gewond. Daarna schoot de dader, die met psychische problemen kampte, zichzelf dood.