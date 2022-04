De gezamenlijke vestigingen van Veilig Thuis hebben vorig jaar bijna 120.000 meldingen over (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk geweld gekregen. Dat zijn er 8.000 minder dan in 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het meldpunt gaf 134.000 keer advies, 12.000 meer dan een jaar eerder. "Men weet Veilig Thuis steeds beter te vinden".

Bij Veilig Thuis kan iedereen terecht die kindermishandeling of huiselijk geweld vermoedt, of advies wil bij een dergelijke kwestie. Het aantal meldingen daalt al sinds 2019. Het aantal adviezen nam tot en met de eerste helft van 2021 toe, maar is in de tweede helft van het jaar weer licht gedaald.

De daling is voor het overgrote deel het gevolg van een daling in het aantal meldingen dat de politie doet, ziet het CBS. Een woordvoerder van de politie zegt tegen NU.nl dat mensen nu vooral worden opgeroepen om zich direct bij Veilig Thuis te melden, in plaats van dat dat via de politie gaat. Alleen acute situaties gaan nog via de politie.

Judith Kuypers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, vermoedt dat er ook minder meldingen zijn gedaan doordat mensen in het onderwijs en hulpverleners in de wijkteams bijvoorbeeld in coronatijd veel minder direct zicht hadden op de mogelijke slachtoffers.

CBS: adviezen en meldingen bij Veilig Thuis

Veilig Thuis vestigde in coronaperiode actief aandacht op geweld

De cijfers over meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld laten zien "dat zowel professionals als betrokkenen en omstanders Veilig Thuis steeds beter weten te vinden", zegt Kuypers. "Het heeft een preventieve werking als professionals en burgers eerder (anoniem) bellen voor een advies: er kan eerder hulpverlening ingeschakeld worden en dan hoeft het niet tot een melding te komen."

De twee jaar oude chatfunctie voor omstanders en betrokkenen betekent volgens de organisatie ook "een laagdrempelige extra toegang tot Veilig Thuis". In de coronaperiode heeft Veilig Thuis naar eigen zeggen ook "zeer actief" zijn best gedaan om de aandacht op huiselijk geweld en kindermishandeling te vestigen.