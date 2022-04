De Staatsloterij is op zoek naar de persoon die ruim anderhalve maand geleden 12,8 miljoen euro heeft gewonnen. De winnaar heeft zich nog niet gemeld om de prijs te innen, meldt de loterij vrijdag.

Het winnende staatslot met lotnummer FV 74622 werd verkocht in Primera Sandra in het Zuid-Hollandse Bleiswijk. Om te helpen bij de zoektocht, vliegt vrijdag in de omgeving van Rotterdam een vliegtuig rond met een doek waar 'Staatsloterij zoekt winnaar' op staat.

De prijs viel op 10 maart. Volgens de Nederlandse Loterij, de organisatie achter onder meer de Staatsloterij, komt het jaarlijks voor dat mensen hun winnende staatslot niet verzilveren.

"Meestal worden fysieke loten gekocht door mensen die in de buurt van het verkooppunt wonen. Daarom willen we aan iedereen in Bleiswijk en omgeving vragen om nog één keer thuis op zoek te gaan naar dat winnende lot met nummer FV 74622", aldus een woordvoerder van de Nederlandse Loterij.

Bij niet geïnd prijzengeld gaat het altijd om loten die in de winkel zijn gekocht. De zoektocht naar de gelukkige is lastig, omdat winnaars van de Staatsloterij anoniem blijven. "Wij weten alleen dat het winnende lot bij Primera Sandra in Bleiswijk gekocht is, maar niet door wie", aldus de Nederlandse Loterij.

Winnaar heeft jaar de tijd om zich te melden

Om de prijs te verzilveren, moet de winnaar zich met het staatslot melden in het hoofdkantoor van de Nederlandse Loterij in Rijswijk. Volgens een woordvoerder heeft de eigenaar van het lot tot een jaar na de trekking de tijd om zich te melden, in dit geval tot de laatste dag van februari 2023. Daarna is die persoon de prijs kwijt.

"Wij moeten dan het geld afdragen aan het ministerie van Financiën. Die verdeelt het dan onder sportkoepel NOC*NSF en meerdere goede doelen", zegt de woordvoerder. Ze benadrukt dat het bedrag niet wordt toegevoegd aan het prijzengeld van een volgende trekking.

Of de 12,8 miljoen euro de grootste prijs ooit zou zijn die niet is opgehaald, kan de woordvoerder niet met zekerheid zeggen. "Maar ik heb de afgelopen jaren niet zulke grote prijzen voorbij zien komen die bleven liggen."