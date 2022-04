Vrijdag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft in het hele land droog. Wel wordt het frisser dan de dagen hiervoor met een middagtemperatuur die nauwelijks 15 graden haalt.

's Ochtends hangt er veel sluierbewolking boven Nederland, maar de zon kan er af en toe wel doorheen schijnen. In het oosten komen eerst nog meer opklaringen voor, waardoor de zonsopkomst zeer kleurrijk kan worden.

In de middag breekt vanuit het westen de zon vaker door. Het wordt zo'n 10 graden op Vlieland en Terschelling, 13 graden in het midden van ons land en lokaal 16 graden in de zuidelijke provincies. De wind komt uit een noordelijke richting en is matig van kracht.

In de nacht van vrijdag op zaterdag neemt in het noordwesten de kans op een enkele bui toe, maar veel neerslag wordt niet verwacht. Elders is het droog. Landinwaarts koelt het af tot een graad of 3, langs de kust wordt het 5 tot 7 graden.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.