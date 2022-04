Het appartementencomplex in Bilthoven, dat vorige week werd getroffen door enkele explosies, is de komende maanden niet bewoonbaar. Er is namelijk geen gas-, water- en elektriciteitstoevoer, liet woonstichting SSW donderdagavond weten. De bewoners zijn op de hoogte gesteld.

Na het technische onderzoek is nog meer onderzoek nodig. Daarbij wordt gekeken of een deel van het complex bouwkundig gezien in orde is voor bewoning. Dat nadere onderzoek zal nog enkele weken duren. Het technische onderzoek wordt onder meer uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Vorige week donderdag vonden twee explosies plaats in het gebouw, waarbij enkele woningen compleet werden weggeslagen. Vijf brandweermannen en twee agenten liepen verwondingen op toen zij het pand betraden na de eerste explosie. Op dat moment vond er een tweede, grotere explosie plaats.