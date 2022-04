Sywert van Lienden en andere bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie zijn in afwachting van de rechtszaak uit het bestuur gezet. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald.

Het Openbaar Ministerie (OM) en zeven betrokkenen bij de stichting hadden de rechtbank gevraagd om het ontslag van Van Lienden en de andere bestuurders. Daarnaast hebben ze gevraagd om ze te schorsen.

De rechtbank oordeelt nu dat de ernst van de feiten waarvan de bestuurders worden verdacht ernstig genoeg zijn om "bij wijze van ordemaatregel" een schorsing toe te wijzen.

Van Lienden en zijn compagnons werden begin maart opgepakt vanwege een onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal. Volgens het OM hebben de bestuurders in strijd gehandeld met de statuten van de stichting, omdat een deel van de winst naar hun eigen BV zou zijn overgemaakt.

169 Zo ging Sywert van Lienden van held naar gehaat

Later duidelijkheid over eventueel ontslag

Op een later moment wordt besloten over een eventueel ontslag van de verdachten. Als ze worden ontslagen, dan gaat de rechtbank een nieuw bestuur benoemen dat dan de aansprakelijkheid van het oude bestuur weer kan onderzoeken. Door dat nieuwe bestuur wordt het ook mogelijk om het geld dat mogelijk onterecht is ondergebracht in een eigen BV, weer terug over te maken naar de stichting.

Van Lienden en de andere verdachten verschijnen op 12 mei voor de rechter. Voor de stichting zelf wordt tijdelijk een nieuw bestuur benoemd.