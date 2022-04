De politie van Rotterdam heeft in een internationaal onderzoek naar ivoorhandel sinds begin dit jaar al meerdere slagtanden van olifanten onderschept. De tot nu toe ruim 85 kilo in beslag genomen ivoor heeft een waarde van meer dan 50.000 euro.

Het onderzoek begon nadat een postbedrijf in de omgeving Rotterdam een paar maanden geleden een pakket ontving dat er verdacht uitzag. Het ging om een grote houten kist waarin een grote slagtand van een olifant werd aangetroffen. Omdat de handel in ruw ivoor in Europa is verboden, werd de zaak bij de douane gemeld.

De afgelopen maanden zijn meerdere slagtanden onderschept. Daarom vermoedt het Openbaar Ministerie (OM) dat er sprake is van een structurele handel in ivoor.

Sinds 19 januari 2022 is de handel in ivoor in de EU aan banden gelegd. Europese regelgeving verbiedt de handel in ruw ivoor in Europa. Enkel oude bewerkte stukken mogen nog verhandeld worden binnen de EU maar alleen als er een specifiek certificaat voor is afgeleverd.

Het onderzoek gaat nog door.om in kaart te brengen waar het ivoor precies vandaan komt, welke personen eventueel bij deze handel betrokken zijn en welke bedrijven hier eventueel aan bijdragen. De politie meldt dat meerdere getuigen zijn gehoord. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar die worden niet uitgesloten.

Wereldwijd is er veel vraag naar ivoor, dat onder meer gebruikt wordt om sieraden van te maken. Omdat de slagtanden niet kunnen worden verkregen zonder de olifanten te doden, vormt deze handel een grote bedreiging voor het voortbestaan van de olifanten.