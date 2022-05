Na het terughalen van de Kinder-chocolade uit de Ferrero-fabriek in het Belgische Aarlen zijn in Nederland geen nieuwe gevallen van salmonella meer gemeld. Dat laat een woordvoerder van het RIVM desgevraagd weten. Het aantal aan de chocoladeproducten gelinkte salmonellabesmettingen blijft dus vooralsnog op twee staan.

Eerder dit jaar werden in Europa in een paar weken tijd tientallen meldingen van salmonellabesmettingen gedaan. Die besmettingen waren te herleiden tot de fabriek waar Kinder-chocolade werd geproduceerd.

Ook in Nederland werden twee gevallen van salmonella ontdekt. De besmettingen werden vastgesteld bij kinderen jonger dan vijf jaar. Zij bleken besmet te zijn met dezelfde stam van de bacterie als die van de Europese uitbraak.

Bij de Europese gezondheidsdienst ECDC waren tot 20 april 158 bevestigde en 29 vermoedelijke gevallen uit twaalf landen bekend. Het RIVM verwacht niet dat er meer Nederlandse meldingen bij zullen komen, zegt de woordvoerder. "Maar het is vanwege de lange houdbaarheidsdatum niet uitgesloten."

NVWA adviseert nog steeds geen chocolade uit fabriek te eten

Vanwege de uitbraak zijn inmiddels alle producten, waaronder Kinder Surprise-eieren, Kinder Suprise Maxi en Kinder Schoko-bons, uit de schappen gehaald. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert nog altijd om geen enkel chocolaatje uit de Belgische fabriek te eten.

"Zolang deze fabriek op last van onze collega's in België - het FAVV - gesloten is, zal dit advies blijven gelden", laat een woordvoerder van de NVWA weten. Het FAVV bepaalt wanneer de fabriek weer producten mag gaan produceren en verspreiden.

De fabriek maakte op 7 april bekend dat de bacterie in december al was aangetroffen in een filter. Toen begin april bleek dat er alsnog besmette producten op de markt waren gekomen, werd de productie stilgelegd. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.