Een agent die tijdens een coronademonstratie in Den Haag vorig jaar een politiehond inzette, wordt daar niet voor vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

De agent trad op tegen betogers tijdens een coronademonstratie op het Malieveld op 14 maart vorig jaar. Dat protest liep flink uit de hand. Veel demonstranten gaven geen gehoor aan het bevel van de burgemeester om het Malieveld te verlaten. De Mobiele Eenheid (ME) moest vervolgens ingrijpen.

De agent zette zijn diensthond in om een man aan te houden die een blikje bier naar de ME had gegooid. De agent en zijn hond werden vervolgens door omstanders aangevallen. De demonstrant die het bierblik gooide, raakte gewond bij zijn arrestatie en moest naar het ziekenhuis. De zaak tegen deze man werd vorig jaar geseponeerd vanwege de bijtwond die hij had opgelopen.

Op zijn beurt had de demonstrant aangifte gedaan tegen de politie. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie heeft onder gezag van een officier van justitie onderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen dat de man zelf ook schuld heeft aan zijn verwonding.

"Hij heeft de vorderingen van de politie genegeerd, de politie bekogeld en zich onttrokken aan zijn aanhouding, ondanks herhaalde waarschuwingen. Daarom wordt de betrokken hondengeleider niet vervolgd", aldus de toelichting.

Twee andere agenten worden wel vervolgd vanwege "niet-proportioneel geweld" tijdens de demonstratie op 14 maart vorig jaar. Een man die zij toen arresteerden hield daar onder meer verwondingen aan zijn hoofd aan over. Ook werd hij gebeten door een politiehond.