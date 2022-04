De politie heeft woensdag een zestienjarige jongen uit Vlaardingen aangehouden voor het neersteken van een 21-jarige vrouw in die plaats twee weken geleden. Het motief voor het steekincident is niet bekend. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het slachtoffer fietste in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 april naar huis na een hockeyfeest in Schiedam. Ze werd rond middernacht in haar rug gestoken met een mes.

Bewoners troffen de gewonde vrouw op straat aan. Ze was nog wel aanspreekbaar. Volgens de politie gaat het inmiddels goed met haar.

De politie verspreidde eerder beelden van de verdachte, waaronder een fragment waarop zijn gezicht is te zien. Op de beelden is te zien dat hij rondfietst in de omgeving van de plek waar het steekincident plaatsvond.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de dader de vrouw eerst voorbijfietste, vervolgens omkeerde en haar in de rug stak. De vrouw dacht eerst dat ze een klap op haar rug kreeg.