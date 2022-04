Rechts-extremisme en antioverheidsprotesten zijn vorig jaar een groter veiligheidsprobleem geworden, blijkt uit het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2021. Het is inmiddels voorstelbaar dat rechtse extremisten een terroristische aanslag zullen plegen.

De AIVD zegt dat allerlei extreemrechtse stromingen een wereldbeeld delen "waarin de blanke bevolking van (onder meer) Nederland structureel wordt benadeeld, en zelfs in het voorbestaan wordt bedreigd door 'omvolking' of genocide". Deze ideeën werden verder aangewakkerd door de coronamaatregelen en complottheorieën. Ze gaan bovendien vaak gepaard met antisemitisme.

De inlichtingendienst besteedt ook uitgebreid aandacht aan een terroristische rechts-extremistische stroming die 'accelerationisme' wordt genoemd. Aanhangers daarvan denken dat er een rassenoorlog komt en willen die versneld ontketenen door aanslagen te plegen.

Volgens de AIVD hebben deze groepen "enkele honderden aanhangers". Bovendien zouden deze bewegingen in omvang toenemen. "De verwachting is dat maar een kleine minderheid zelf terroristisch geweld wil gaan gebruiken, maar het is niet goed te voorspellen wie die stap zal zetten."

Ook extreemlinkse groepen kregen voet aan de grond

De inlichtingendienst meldt dat ook uiterst linkse activisten, met name anarchisten, vorig jaar voet aan de grond hebben gekregen. Extremisme onder deze groepen is echter nauwelijks een probleem. De AIVD noemt wel een aantal acties op het gebied van onder meer wonen en dierenrechten. Daarnaast gingen ook linkse groepen de straat vanwege de coronamaatregelen, maar geweld kwam daarbij nauwelijks voor.

"Dat betekent niet dat acties niet soms ernstig, hinderlijk of heftig waren voor de organisaties of bedrijven tegen wie acties waren gericht. Het betekent alleen dat hun acties de democratische rechtsorde niet bedreigden", staat in het jaarverslag.

Ook jihadisme is nog altijd een bedreiging voor Nederland, is te lezen in het rapport. Deze stroming zou echter niet groter of gewelddadiger zijn geworden. In het jaarverslag wijst de AIVD verder op de aanhoudende cyberdreiging, deels door toedoen van andere landen, en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de stabiliteit in Nederland.

NCTV waarschuwde vorig jaar al voor gewelddadige acties eenlingen

In een rapport van vorig jaar meldde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) al dat de coronamaatregelen zouden kunnen leiden tot gewelddadige acties van eenlingen.

Uit dat rapport, dat samen met de Nationale Politie en AIVD werd gemaakt, kwam naar voren dat voor potentieel gewelddadige eenlingen (PGE) de aanhoudende coronamaatregelen een "trigger" kunnen zijn om over te gaan tot "buitenwettelijke gedrag".

Ook de NCTV concludeerde in dat rapport dat een aanslag uit extreemrechtse of jihadistische hoek "voorstelbaar" is. Van concrete dreiging was geen sprake.