Jurviën M. is woensdag 20 april in zijn cel aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vergismoord in Beuningen twee jaar geleden. De man zat al vast omdat hij een van de schutters zou zijn bij de liquidatie op Rachid Kotar eind 2019.

Hoewel M. al langer in beeld was voor zijn vermeende rol bij de moord op Mehmet Kiliçsoy, is hij nu pas aangehouden. Directe aanleiding is de vondst van een haar in een Volkswagen Transporter.

Dit voertuig werd destijds gebruikt door de daders van de moord op het volstrekt onschuldige slachtoffer. In de vroege ochtend van 6 juli 2020 stapten twee mannen uit en schoten de man dood die in het Gelderse Beuningen was voor een schilderklus. Wie het beoogde doelwit was, is niet duidelijk.

De advocaat van M., Bas Jansen, is zeer verbaasd dat zijn cliënt in deze zaak wordt vervolgd. Hij laat aan NU.nl weten dat er niet eens met zekerheid gezegd kan worden dat de gevonden haar van M. is.

De 21-jarige M. ontkent elke betrokkenheid en volgens Jansen is er geen enkel ander bewijs dat zijn cliënt aan de plaats delict kan koppelen. De raadsman kan zich dan ook niet voorstellen dat M. nog lang vast blijft zitten.

OM: Zware misdaden voor M. een 'way of life'

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte eind vorig jaar al duidelijk dat M. een rol zou hebben gespeeld bij de vergismoord op Kiliçsoy. Volgens justitie zou M. de opdracht hebben gekregen een Renault Megane te lokaliseren die later in Beuningen werd gebruikt als vluchtauto.

Justitie zei dit tijdens een zitting in de zaak over de moord op Kotar om aan te geven dat M. iemand is die midden in de zware georganiseerde criminaliteit zit. "Het meedoen aan dit soort zware feiten lijkt een way of life voor hem te zijn", aldus de officier van justitie.

Uit afgeluisterde gesprekken zou blijken dat M. de gestolen auto regelde in opdracht van Jomairo D. een 28-jarige Amsterdammer die door justitie wordt beschouwd als een man die opdrachten aanneemt voor liquidaties en ze door anderen laat uitvoeren.

D. werd vorig jaar juni aangehouden in Frans-Guyana en wordt door justitie gekoppeld aan de beschieting van een chalet in Tienhoven in 2020 en de mislukte moordaanslag op crimineel Anis B. in Amsterdam, waarbij zijn vriendin Ayla Mintjes om het leven kwam.

Deze verdenkingen komen voort uit berichten die verstuurd zijn via Sky ECC. De berichten zijn in handen van justitie gekomen na het hacken van de aanbieder van versleutelde communicatie.

Advocaat: Geen concrete verdenking tegen M.

Ook valt de naam van M. in de zaak van Anis B. als het gaat om voorbereidingen op die moord. In berichten toegeschreven aan Jomairo D. staat dat iemand een foto van B. aan M. moet laten zien. M. is overigens (nog) geen verdachte in deze zaak.

Advocaat Jansen stelde destijds dat er een hoop aannames worden gedaan op basis van wat Sky-berichten, maar dat van een concrete verdenking tegen zijn cliënt geen sprake is.

Binnen nu en twee weken beslist de rechtbank of het voorarrest van M., als het gaat om de vergismoord in Beuningen, moet worden voortgezet.