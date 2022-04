Chemische stoffen als glyfosaat, MCPA en boscalit worden regelmatig gebruikt om onkruid te bestrijden en hout te beschermen, maar er zijn aanwijzingen dat die stoffen het hartritme van mensen verstoren. Die aanwijzingen zijn zo duidelijk dat hoogleraar Moleculaire Fysiologie Bianca Brundel er onderzoek naar gaat doen, meldt Trouw donderdag.

"We zijn een link op het spoor", zegt Brundel tegen Trouw. "Uit beginstudies maken we op dat blootstelling aan pesticiden meer kans geeft op boezemfibrilleren (een van de meest voorkomende hartritmestoornissen in westerse landen, red.)."

Omdat er nog geen harde conclusies getrokken zijn, wil Brundel de link nu in een wetenschappelijke publicatie bewijzen.

Naast experimenteel onderzoek wil Brundel beroep doen op 'burgerwetenschap', een innovatieve benadering van wetenschappelijk onderzoek waarbij burgers een actieve rol spelen. Brundel wil kijken of hartritmestoornissen vaker voorkomen bij mensen die met bestrijdingsmiddelen werken, zoals tuinders, bloemisten en boeren.

Ze werkt voor dit deel van het onderzoek samen met het burgerinitiatief Meten=Weten, dat zelf onderzoek doet naar het effect van landbouwgif in bollenvelden in de Drentse gemeente Westerveld.

345.000 Nederlanders hebben last van boezemfibrilleren

Volgens Trouw hebben 345.000 mensen in Nederland last van boezemfibrilleren. Jaarlijks komen er 45.000 nieuwe diagnoses bij. Bij deze mensen trekken de cellen van het hart onregelmatig en te snel samen. Hierdoor hebben patiënten last van hartkloppingen, een opgejaagd gevoel, duizeligheid en flauwvallen.

"We willen weten wat de trigger is", zegt Brundel. "Nu krijgen alle patiënten dezelfde therapie, maar wat is de oorzaak? Als we dat weten, kunnen we gerichter behandelen."

Voor het onderzoek trekt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een forse subsidie uit. Het onderzoek moet in september van start gaan.