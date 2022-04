De Amsterdamse politie heeft op 12 april tien mannen uit dezelfde familie opgepakt op verdenking van ondergronds bankieren. Zij zouden op grote schaal geld witwassen en lid zijn van een criminele organisatie. Het zou gaan om tientallen miljoenen in contanten en bitcoins. Zeven van de verdachten zitten nog vast.

De verdachten zijn in de leeftijd van 24 tot en met 60 jaar en wonen in Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo. Hun 'hoofdvestiging' is een pand in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, aldus de politie. Die deed invallen op vijftien locaties in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Almere.

Tijdens de aanhoudingen nam de politie 1,4 miljoen euro aan contant geld, een onbekend bedrag aan bitcoins en een vuurwapen in beslag, schrijft Het Parool. Ook werden er verborgen ruimtes aangetroffen in meubels en auto's.

Uit onderzoek van het rechercheteam blijkt dat de verdachten boodschappen- en sporttassen vol met cash geld verplaatsten, deels in een auto met een verborgen ruimte. Het witgewassen geld is waarschijnlijk afkomstig uit de internationale drugshandel. Volgens Het Parool ging de winst van de drugshandel voornamelijk naar landen als Dubai.

Een deel van het onderschepte geld. Een deel van het onderschepte geld. Foto: Politie

Er ging jarenlang onderzoek aan de aanhoudingen vooraf

Afgelopen maandag (25 april) besloot de Amsterdamse rechtbank dat vier verdachten nog negentig dagen in voorlopige hechtenis blijven zitten en drie verdachten voor een periode van zestig dagen. Justitie heeft een verdachte vrijgelaten en de laatste twee familieleden mochten vanwege persoonlijke omstandigheden naar huis.

Het rechercheteam startte begin 2020 al met het onderzoek, waarin miljoenen euro's zijn onderschept. Ingrijpen kon nog niet omwille van het onderzoek. Bij de aanhoudingen waren eerder deze maand 225 mensen van onder meer de politie, het Openbaar Ministerie, de douane, de gemeente en defensie betrokken.

Ondergrondse bankiers verplaatsen grote hoeveelheden contant geld of zetten het geld om in cryptovaluta. Het geld komt voornamelijk voort uit drugshandel. Het kan worden gebruikt voor betalingen wereldwijd zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft.