Op deze Koningsdag is het mooi lenteweer. In het oosten en zuiden van het land zijn er veel zonnige perioden. Er drijven misschien wat stapelwolken voorbij, maar daar valt geen regen uit.

In het westen en noorden trekken af en toe wolkenvelden voor de zon langs. Dan is het even minder zonnig, maar ook daar blijft het droog.

Vanwege de zwakke tot matige noordenwind is het in Noord-Nederland aan de frisse kant. Het wordt er maximaal 13 graden. In het zuiden loopt de temperatuur op tot 17 graden. Ook 's avonds blijft het droog, maar het wordt snel kouder.