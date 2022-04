In tegenstelling tot wat NU.nl eerder op dinsdag berichtte, is de komst van een wolf niet nieuw voor Flevoland. In 2018 liep ook al zo'n dier rond in de provincie, meldt de Zoogdiervereniging. De wolf beet toen twee schapen dood.

Door onjuiste aan NU.nl verstrekte informatie stond korte tijd op deze website dat er voor het eerst een wolf in Flevoland rondloopt. Waarschijnlijk loopt het roofdier wel degelijk in die provincie rond, maar dat zou dan niet de eerste keer zijn.

Afgelopen weekend werd het dier vastgelegd op videobeelden en zaterdag werd een schaap doodgebeten in Creil (in de Noordoostpolder). Ook in de Friese plaatsen Makkinga en Bantega - net over de grens met Flevoland - zijn schapen doodgebeten.

BIJ12, dat voor provincies onder andere de wolvenschade afhandelt, heeft DNA afgenomen zodat gecontroleerd kan worden of het inderdaad om een wolf gaat.

Uit de DNA-monsters moet ook blijken of de wolf al op andere plekken in Nederland opdook, of dat het dier niet eerder is opgemerkt.