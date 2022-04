Twee minderjarige jongens hebben dinsdag met een groot speelgoedzwaard voor paniek gezorgd op het station van Weesp. Omstanders zagen de jongens met het nepwapen en belden de politie, bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl na berichtgeving van NH Nieuws.

De politie rukte daarop massaal uit en zette onder meer een politiehelikopter in. Het treinverkeer rond station Weesp werd tijdelijk stilgelegd en reizigers moesten het station verlaten. Volgens NH Nieuws zorgde de situatie voor angstige momenten bij reizigers, omdat lange tijd onduidelijk was wat er aan de hand was.

De politie kon de jongens met het speelgoedzwaard snel aanhouden. De jongens kregen nog op het station een "stevige reprimande" en mochten daarna weer naar huis.

Hoewel het uiteindelijk vals alarm bleek, ging het volgens de woordvoerder om een speelgoedzwaard "dat realistisch genoeg was" dat mensen daarvoor de politie belden. Het is niet bekend of het speelgoed in beslag is genomen.

Het hebben van een speelgoedwapen is in Nederland niet verboden, zolang dat voorzien is van een Europese (CE-)markering. Wel is het wettelijk verboden om de wapens in het openbaar bij je te dragen, omdat ze bij anderen dreigend kunnen overkomen.