In de Noordoostpolder loopt naar alle waarschijnlijkheid een wolf rond. Het dier zou schapen hebben gedood in Bant, een dorp op de grens met Friesland, meldt de provincie Flevoland dinsdag.

Aangezien Flevoland nog niet eerder met wolven te maken heeft gehad, heeft de provincie nog geen eigen wolvenplan. Wel heeft Flevoland dinsdag direct mobiele hekwerken gekocht, die schapenhouders kunnen lenen om wolven te weren, laat de provincie weten.

BIJ12, het bureau dat voor provincies onder andere de wolvenschade afhandelt, heeft bij aangevallen schapen in Bant DNA afgenomen. Onderzoek moet uitwijzen of de schapen inderdaad slachtoffer zijn geworden van een wolf.

Uit dat onderzoek moet ook blijken of het wolvenpaar dat in Friesland zit mogelijk een uitstapje naar Flevoland heeft gemaakt, of dat er een andere wolf door de Noordoostpolder zwerft.

Doordat Flevoland nog geen wolvenplan heeft, heeft een schapenhouder niet vanzelf recht op schadevergoeding. De provincies werken aan een nieuw gezamenlijk Interprovinciaal Wolvenplan, dat naar verwachting in het najaar zal verschijnen.