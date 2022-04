In de Noordoostpolder loopt naar alle waarschijnlijkheid een wolf rond. Het dier zou schapen hebben gedood in Bant, een dorp op de grens met Friesland, meldt de provincie Flevoland dinsdag.

Correctie: In een eerdere versie van dit bericht stond dat het de eerste keer is dat de wolf in Flevoland is gezien. Dat bleek onjuiste aan NU.nl verstrekte informatie: in 2018 liep er ook al een wolf door de provincie. Ook klopt het niet dat schapenhouders geen recht hebben op een schadevergoeding.

Flevoland heeft dinsdag direct mobiele hekwerken gekocht die schapenhouders kunnen lenen om wolven te weren, laat de provincie weten.

BIJ12, het bureau dat voor provincies onder andere de wolvenschade afhandelt, heeft bij aangevallen schapen in Bant DNA afgenomen. Onderzoek moet uitwijzen of de schapen inderdaad slachtoffer zijn geworden van een wolf.

Het is niet de eerste keer dat een wolf door Flevoland loopt. In de zomer van 2018 doodde een wolf twee schapen in Zeewolde.

Uit dat onderzoek moet ook blijken of het wolvenpaar dat in Friesland zit mogelijk een uitstapje naar Flevoland heeft gemaakt, of dat er een andere wolf door de Noordoostpolder zwerft.