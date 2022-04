Er wordt geen streep door de natuurvergunning van Circuit Zandvoort gehaald, oordeelde de rechter dinsdagmiddag. Dat betekent dat er geen gevolgen zijn voor de activiteiten op het circuit, waaronder de Grand Prix van Nederland.

Meerdere natuur- en milieuorganisaties hadden de zaak aangespannen. Ze zijn van mening dat er meer stikstof wordt uitgestoten dan volgens eerdere vergunningen mocht. Dat zou schade toebrengen aan het nabijgelegen beschermde natuurgebied Kennemerland-Zuid.

De rechter oordeelt dat daar geen sprake van is. Voordat de betwiste vergunning werd verleend (in 2019) mocht het circuit volgens de toen geldende vergunning het hele jaar gebruikt worden voor races en evenementen, waaronder Formule 1-races.

In de in 2019 afgegeven vergunning is het gebruik van het circuit beperkt tot een aantal dagen. Ook is een maximum aan stikstofuitstoot in de vergunning opgenomen, wat in de oude vergunning niet het geval was.

Volgens de rechtbank is de stikstofuitstoot daardoor altijd lager dan in de oude situatie het geval was.

Max Verstappen won de race die afgelopen september in Zandvoort werd gereden. Max Verstappen won de race die afgelopen september in Zandvoort werd gereden. Foto: ANP

Natuurorganisatie gaat in beroep

De zaak loopt al ruim twee jaar en gaat nog langer duren, doordat een van de natuurorganisaties (Mobilisation for the Environment, MOB) in beroep gaat tegen de uitspraak. Valentijn Wösten, jurist van MOB, zegt dat de pijlen nog altijd gericht zijn op de Formule 1-race in september.

Robert van Overdijk, de directeur van het circuit, is niet bang dat de Grand Prix uiteindelijk niet kan doorgaan. "Die race is nooit in gevaar geweest. In het meest extreme geval hadden we een kleiner evenement moeten schrappen."