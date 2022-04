Bij het ongeluk waardoor maandagavond twee militairen zwaargewond raakten op vliegbasis Leeuwarden, was een vorkheftruck betrokken. Het ongeval gebeurde tijdens een feest van een squadron, een team vliegeniers, zegt een woordvoerder van de marechaussee dinsdag.

De twee slachtoffers zijn 's nachts nog geopereerd in een ziekenhuis. Ze zijn inmiddels buiten levensgevaar.

Het ongeluk vond rond 21.00 uur plaats. Op welke manier de heftruck precies werd gebruikt, kan de woordvoerder niet zeggen. Ook weet hij niet of er bijvoorbeeld drank of drugs in het spel waren. Wel is duidelijk dat het voertuig "niet tijdens werkzaamheden" is gebruikt.

De marechaussee en de Inspectie Veiligheid Defensie doen onderzoek. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt.