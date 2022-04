Het ministerie van Justitie en Veiligheid lijkt het aantal op te vangen asielzoekers voor 2022 te laag in te schatten, waardoor de druk op opvanglocaties hoger kan worden dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers die Trouw heeft opgevraagd. In 2021 klopte de schatting van het ministerie ook niet.

De druk op opvanglocaties is nu al ongekend groot. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) waarschuwde maandag al in een verklaring tegen zijn grenzen aan te lopen. Door de huidige omstandigheden is het moeilijk om de menselijke maat te garanderen voor de bewoners en medewerkers.

De opvangcrisis is het gevolg van onder meer krapte op de woningmarkt en onwil bij sommige gemeenten, schrijft Trouw. Een woordvoerder van het COA meldt aan de krant dat de prognoses "in de basis een goed middel" zijn. Dat die prognoses niet altijd kloppen, zou onvermijdbaar zijn.

Maar dat het in 2021 fout ging, komt vooral doordat het ministerie van Justitie en Veiligheid geen rekening lijkt te houden met de grote stroom van zogeheten nareizigers. Dat zijn familieleden van asielzoekers die later ook naar Nederland komen.

Ook in 2021 werd de toestroom te laag ingeschat

Dit leidde er in 2021 toe dat het aantal asielzoekers te laag werd ingeschat. Voor dat jaar ging het ministerie uit van 22.000 tot 33.000 asielzoekers. Het werden er meer dan 36.000. En ook voor 2022 lijkt het ministerie de toestroom van asielzoekers te laag in te schatten, schrijft Trouw.

Een woordvoerder van stichting VluchtelingenWerk zegt tegen de krant verbaasd te zijn dat het aantal nareizigers de laatste jaren vaak te laag wordt ingeschat. Veel gegevens hierover zijn vaak namelijk bekend. Er zou dus een goede prognose gesteld moeten kunnen worden.

Werkwijze voor totstandkoming gegevens onduidelijk

De prognoses zijn onderdeel van een rapport dat twee keer per jaar door het ministerie wordt opgesteld. De werkwijze en methodes om tot de resultaten te komen, worden niet openbaar gemaakt. Maar uit een eerder rapport blijkt dat de prognoses worden opgemaakt op basis van een expert binnen het ministerie. "Hiervoor bestaat geen vaste, gestructureerde of geformaliseerde werkwijze", staat in het rapport.

De financiering van het COA is deels afhankelijk van de prognoses en dus vraagt de organisatie al jaren om meer structuur in de financiering. Nu krijgt de organisatie meer geld als er meer asielzoekers zijn, maar het COA moet geld inleveren als dit aantal terugloopt.

Op dit moment heeft het COA 107 locaties, waarvan 37 tijdelijke locaties voor de opvang van bijna 40.000 asielzoekers. Locaties zijn nu vaak "te laat, in te krappe omvang en te kort" beschikbaar.