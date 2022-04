De politie ontvangt fors meer meldingen van zedendelicten. Sinds de jaarwisseling stapten al ruim vierduizend mensen naar de politie, elfhonderd meer dan in diezelfde periode vorig jaar, bevestigt het korps na berichtgeving van het AD.

De meldingen hebben niets met The Voice te maken, maar de politie legt wel een verband tussen de bereidheid om melding te doen en de onthullingen van de misstanden bij het programma.

De meeste zedenzaken gaan over verkrachtingen, aanrandingen, incest, ontucht met minderjarigen en het ronselen van kinderen om daar later seks mee te kunnen hebben.

Als de stijging doorzet, zal de politie over heel 2022 zo'n zestienduizend meldingen van zedendelicten ontvangen. Ter vergelijking: vorig jaar waren dat er zo'n 12.800.

OM start strafrechtelijk onderzoek naar verdachten The Voice

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot maandag een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar vier verdachten in de zaak rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The voice of Holland. Het gaat in ieder geval om Ali B, Jeroen Rietbergen en Martijn N., tegen wie eerder aangifte is gedaan.

Of Marco Borsato, die in het programma BOOS ook van seksueel grensoverschrijdend gedrag werd beschuldigd, de vierde verdachte is, is niet bevestigd.

Zedenzaken die in 2021 voor de rechter verschenen, hebben in acht van de tien gevallen tot een veroordeling geleid, zo bleek eerder al uit cijfers die door NU.nl waren opgevraagd. Eenmaal voor de rechter is de kans dus groot dat een pleger wordt veroordeeld, maar slechts een kleine minderheid van de slachtoffers doet aangifte.