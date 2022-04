De recherche heeft op een telefoon van Ridouan T. foto's van een naakte gemartelde vrouw gevonden, schrijft Het Parool dinsdag. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat het gaat om beelden van Naima Jillal, die in oktober 2019 spoorloos verdween.

Volgens de krant is op de foto's te zien dat de vrouw is vastgebonden aan een stoel. Op haar buik ligt vermoedelijk een afgeknipte duim of andere vinger en vermoedelijk een teen. Op een andere foto ligt de vrouw op haar buik op de grond, aldus Het Parool.

Uit de metadata van de foto's zou blijken dat ze zijn gemaakt in de nacht van 20 op 21 oktober 2019. Jillal wordt sinds 20 oktober van dat jaar vermist. Ze werd die avond voor het laatst gezien toen ze in een donkerkleurige auto stapte op de Gustav Mahlerlaan op de Amsterdamse Zuidas. Sindsdien is er van haar geen teken van leven meer vernomen.

T.'s advocaat Inez Weski zei in een reactie tegen Het Parool dat uit het onderzoek niet kan worden opgemaakt hoe de foto's op de telefoon van T. zijn terechtgekomen. "Die link en herkomst staan niet vast en bovendien heeft dit alles niets van doen met de ten laste gelegde feiten." T. is de centrale verdachte in het Marengo-proces, waarin hij terechtstaat voor het beramen van meerdere moorden.

De politie meldde eerder al dat er mogelijk een of meerdere foto's van Jillal circuleerden in het criminele milieu. Het korps houdt er vanwege die foto's rekening mee dat de vrouw is overleden. In november 2019 zaten kortstondig drie verdachten vast voor haar verdwijning.

Jillal is door de politie in verband gebracht met een mislukte cocaïnedeal. Het korps vermoedt dat zij daarom slachtoffer is geworden van een misdrijf.