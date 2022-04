Het hoogheemraadschap van Delfland heeft maandag waarschuwingsborden tegen de bastaardsatijnrups geplaatst in het Zuid-Hollandse duingebied. Bastaardsatijnrupsen laten net als eikenprocessierupsen brandharen los. Die kunnen niet alleen voor jeuk zorgen, maar soms ook ernstige gezondheidsklachten veroorzaken.

Bastaardsatijnrupsen komen voor zover bekend alleen in de kuststreek voor.

De bastaardsatijnrups overwintert in duindoornstruiken. Veel nesten zijn in de winter weggeknipt, maar niet allemaal. Onder invloed van het mooie weer van de afgelopen weken zijn de rupsen aan de wandel gegaan richting het strand.

Dat betekent volgens het hoogheemraadschap dat vooral strandbezoekers uit moeten kijken dat ze niet in contact komen met de brandharen. Het is bijvoorbeeld niet verstandig om door duinbegroeiing te lopen, voor zover dat niet verboden is.

Een bastaardsatijnrups is een larve van een nachtvlinder. De rupsen overwinteren met honderden bij elkaar in struiken. Gewoonlijk begint de overlast van de rupsen rond eind mei, maar dat is dit jaar dus wat eerder. De rupsen kunnen soms jaren achter elkaar weg zijn en dan ineens weer een plaag vormen.