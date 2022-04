De rechter doet dinsdag uitspraak in de zaak die natuurorganisaties tegen het racecircuit in Zandvoort hadden aangespannen. Het is een aantal maanden stil geweest, maar de uitspraak van de rechter kan ervoor zorgen dat er een streep gaat door de natuurvergunning van het circuit. Dit is waar de zaak om draait.

Wordt er wel of niet te veel stikstof uitgestoten op het circuit? Dat is in één zin de vraag die dinsdag centraal staat in de rechtbank van Haarlem. Dan wordt ook duidelijk of er gevolgen zijn voor de raceactiviteiten op het circuit en de Grand Prix in Zandvoort.

Het circuit in Zandvoort grenst aan het beschermde natuurgebied Kennemerland-Zuid (een zogeheten Natura 2000-gebied) en volgens Mobilisation for the Environment (MOB) wordt er op het circuit meer stikstof uitgestoten dan eigenlijk mag. Daarom stapte het naar de rechter en de zaak loopt nu al meer dan twee jaar.

De zaak draait om ingewikkelde stikstofcijfers en de rechter schakelde vorig jaar zomer experts in voor extra onderzoek. Trouw en EenVandaag meldden eind vorig jaar dat in het onderzoek van de experts (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak, STAB) staat dat de stikstofcijfers waarop de natuurvergunning is gebaseerd "geen representatief beeld" geven.

Het beschermde natuurgebied Kennemerland-Zuid, met op de achtergrond het circuit van Zandvoort. Het beschermde natuurgebied Kennemerland-Zuid, met op de achtergrond het circuit van Zandvoort. Foto: ANP

Een natuurvergunning mag alleen worden verleend als er in de nieuwe situatie niet meer stikstof wordt uitgestoten dan in de oude. De vorige natuurvergunning van het racecircuit werd afgegeven in 1997, maar het is niet duidelijk hoeveel stikstof raceauto's toen uitstootten.

Daardoor is het onmogelijk om de stikstofuitstoot in 1997 te vergelijken met die in 2019 en dus is ook niet vast te stellen of de uitstoot van stikstof toeneemt, afneemt of gelijk blijft.

De uitspraak van de rechter is dinsdagmiddag om 15.00 uur.

Max Verstappen won in september vorig jaar de Formule 1-race in Zandvoort. Max Verstappen won in september vorig jaar de Formule 1-race in Zandvoort. Foto: ANP

MOB spande al veel meer stikstofzaken aan. Een van de bekendste resulteerde in mei 2019 in een uitspraak van de rechter waardoor Nederland in een stikstofcrisis terechtkwam. Bouwprojecten lagen lange tijd stil en er mag daardoor overdag op snelwegen nog maximaal 100 kilometer per uur worden gereden.

Kort voor de Formule 1-race in Zandvoort spande MOB een kort geding aan. De organisatie wilde dat de rechter de natuurvergunning van het circuit tijdelijk zou schrappen.

Daar ging de rechter niet in mee, omdat het de definitieve uitspraak - die dus dinsdag is - wilde af wachten en omdat het niet doorgaan van de Grand Prix mogelijk een faillissement van het circuit betekende. De race in de Noord-Hollandse badplaats ging dus gewoon door.

De Grand Prix van Nederland wordt dit jaar op 4 september gereden in Zandvoort. Vorig jaar schreef Max Verstappen de eerste Nederlandse Formule 1-race in ruim dertig jaar op zijn naam.