Voor de bewoners van de flat in Bilthoven waar vorige week donderdag explosies plaatsvonden is nieuwe opvang geregeld. Aanvankelijk was tot maandag vervangende woonruimte geregeld, maar dat is verlengd omdat het onderzoek naar de bouwkundige staat van de flat nog loopt, meldt de gemeente maandag.

Een woordvoerder van de gemeente meldt dat het niet is te zeggen of, en zo ja, wanneer de bewoners kunnen terugkeren. "Veel woningen zijn compleet weggeslagen."

In de loop van deze week wordt er meer bekend over het onderzoek naar de technische staat van het gebouw. Ook wordt er onderzocht hoe de explosies konden ontstaan, onder meer door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Bij de explosies zijn geen bewoners gewond geraakt, maar wel vijf brandweermannen en twee agenten. Zij liepen verwondingen op toen ze het pand ingingen, net op het moment dat een tweede, grotere explosie zich voordeed.