De advocaten van Youssef T. vertelden de rechtbank maandag dat hun cliënt geen actief lid was van de criminele organisatie van Ridouan T. Integendeel zelfs, hij zou zijn neef, die hij als advocaat bijstond, hebben gesust en hebben tegengewerkt.

Youssef T. verscheen voor het eerst in de rechtbank en zei tijdens de inhoudelijke behandeling bereid te zijn om tekst en uitleg te geven over zijn rol. Ook wilde hij toelichten hoe de communicatie tussen hem en zijn neef moet worden geduid.

Youssef beweerde geen onmisbare schakel te zijn in het voorzetten van crimineel handelen door Ridouan T., zoals justitie denkt. Hij was juist degene die een tactiek hanteerde van "vertragen" en "tegenhouden".

Dat Youssef T. meedacht en zelfs adviseerde over voorgenomen ontsnappingsplannen van Ridouan T. is volgens zijn advocaten ook onjuist. Raadsman Haroon Raza zei dat er van concrete plannen eigenlijk nooit sprake is geweest, alleen van "ideeën" of zelfs "hersenspinsels".

Eén van die hersenspinsels was het plan om namen van medewerkers van de gevangenis waar Ridouan T. vastzit, door te spelen aan zijn criminele organisatie. Volgens Raza is het typerend voor zijn cliënt dat hij deze vier namen nooit heeft doorgegeven.

Youssef T: 'Ik probeerde te de-escaleren'

Het OM ziet Youssef T. als een advocaat die als doorgeefluik fungeerde. De raadslieden van Youssef T. zeggen dat hij probeerde te sussen of zoals de verdachte zelf zegt: "te de-escaleren". Volgens zijn advocaten ondersteunen de geluidsfragmenten en beelden van de gesprekken dit verhaal.

Youssef T. omschreef hoe hij vanaf zijn eerste bezoek aan Ridouan T. in de gevangenis in maart vorig jaar als het ware erin werd gezogen. "Je wordt deelgenoot gemaakt van iets", aldus Youssef T. "Ik probeerde daar op een subtiele manier vanaf te komen. Ik was niet aan het adviseren, ik was aan het rekken."

De zitting van maandag is een vervolg op die van 14 april waarin het OM beelden toonde hoe Youssef T. communiceerde met Ridouan T. Maandag herhaalde het OM dat die beelden boekdelen spreken.

"Wat we zien is dat Youssef T. eromheen draait", aldus een officier van justitie. "Hij moet gewoon flink zijn en vertellen waar het hier over gaat, maar dat durft meneer niet."