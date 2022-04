Het aantal agenten dat slachtoffer werd van geweld is voor het vijfde jaar op rij gestegen. Vorig jaar ging het om bijna 13.000 incidenten, tegenover 9.600 meldingen in 2017. De stijging van het aantal gemelde geweldsincidenten vlakt wel af.

15 politieagenten deden aangifte van poging tot moord, terwijl 232 poging tot doodslag rapporteerden. 74 agenten werden het slachtoffer van zware mishandeling en 244 meldden een poging tot zware mishandeling.

Het merendeel van de agenten werd beledigd (5.883). Nog eens 2.699 politieagenten kregen te maken met iemand die zich tijdens een arrestatie verzette.

Bijna vijfduizend geweldsincidenten deden zich voor tijdens plotselinge arrestaties. Dat is volgens het korps te wijten aan de vele demonstraties die door relschoppers "gekaapt" werden.

Stijging aantal gemelde geweldsincidenten vlakt af

Sinds 2017 is het aantal gemelde geweldsincidenten met een derde toegenomen. De stijging is inmiddels wel iets afgevlakt: vergeleken met 2020 was er sprake van een stijging van 2,8 procent. De politie spreekt desondanks van "een onacceptabel groot aantal meldingen". Ook zijn de incident heftiger geworden, benadrukt het korps.

Zo verdrievoudigde het aantal geweldsincidenten waarbij groepen zich tegen de politie keerden (453) en verdubbelde het aantal meldingen over verdachten die met een voertuig op een politieagent inreden (van 50 naar 108).

Er werd wel minder geweld gebruikt tegen agenten in de nachthoreca, maar dat komt voornamelijk doordat het uitgaansleven voor een groot deel van het jaar door de coronapandemie op slot zat.