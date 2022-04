Het is maandag wat bewolkter dan de afgelopen dagen. Landinwaarts en in de zuidelijke helft van het land kan een bui vallen. Later op de dag neemt de kans op neerslag af.

In het noorden blijft het wel droog en is er meer ruimte voor zon. Het wordt 13 tot 15 graden.

Op de Wadden zal het iets kouder zijn. Bovendien ligt de gevoelstemperatuur lager door de matige noordoostenwind.

Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Volgen Meld je aan

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.