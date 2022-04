Op de Sallandse Heuvelrug in de buurt van Holten in Overijssel is een natuurbrand uitgebroken. De brand woedt op de Holterberg en is ongeveer 25 voetbalvelden groot, meldt de brandweer. De toegangswegen zijn afgesloten.

Hoe groot de brand precies is, is nog niet bekend. De brandweer meldde even voor 16.00 uur meerdere meldingen te hebben ontvangen van rookontwikkeling, waarop een aantal eenheden is uitgerukt. Er is opgeschaald naar een zeer grote brand.

In totaal zijn twaalf brandweervoertuigen in het gebied aanwezig. Met behulp van een drone wordt bekeken hoe de situatie precies is. Het gaat inmiddels ook om een heidebrand op Nijverdals grondgebied, meldt de brandweer.

Omdat het droog is, is de brandweer bang dat het vuur zich snel verspreidt, schrijft De Stentor. Meerdere brandweerpelotons zijn opgeroepen.

Op Twitter meldt de brandweer dat een speciaal team wordt ingezet om de brand tegen te gaan. De Handcrew Overijssel, zoals het team heet, gaat dat bijvoorbeeld doen met vuurzwepen, waarmee het vuur uitgeslagen kan worden.

Volgens Brandweer Twente zijn er nog wandelaars aanwezig in het gebied. Die krijgen een oproep om een veilige plek te zoeken. De harde wind kan de verspreiding van de brand versnellen. Een NL-alert uitsturen was volgens de brandweer niet nodig.