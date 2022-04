Het lenteweer van de afgelopen week zet ook aankomende week door, voorspelt Weerplaza zondag. Een hogedrukgebied boven het Verenigd Koninkrijk zorgt dinsdag en woensdag voor iets lagere temperaturen dan in de rest van de week, maar het blijft wel zonnig. Daarnaast waait het niet hard op Koningsdag.

Naar verwachting blijft het de hele week zo goed als droog. Alleen maandag is een uitzondering. De restanten van een depressie boven Centraal-Europa zorgen dan voor onstabiliteit in Nederland. Dat kan leiden tot wat buien in de nacht van zondag op maandag en maandag overdag.

Die buien zullen waarschijnlijk alleen vallen in de zuidoostelijke helft van het land. In de rest van het land blijft het droog. Op maandag wordt het rond de 15 graden.

Op dinsdag en woensdag wordt het iets kouder, maar de zon blijft wel en het blijft droog. Een hogedrukgebied boven het Verenigd Koninkrijk zorgt voor een koudere noordelijke stroming. Op dinsdag wordt het waarschijnlijk rond de 13 graden en op woensdag rond de 14.

Wel valt het met de wind erg mee op Koningsdag op woensdag. Dat zorgt ervoor dat buitenactiviteiten goed mogelijk zijn.

Temperatuur stijgt donderdag

Donderdag draait de stroming aan de grond tijdelijk meer naar het oosten. De temperatuur gaat dan ook omhoog, waarschijnlijk naar een graad of zestien.

Ook na donderdag blijft het rustige weer aanhouden. Wat de temperatuur gaat doen, is volgens Weerplaza lastig te voorspellen. De ligging van het hogedrukgebied bepaalt de windrichting, die ergens tussen noord en oost uitkomt. Afhankelijk daarvan wordt de temperatuur bepaald.