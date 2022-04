Een 38-jarige automobilist uit het Noord-Brabantse Udenhout is zaterdag aangehouden nadat hij een spoor van vernielingen had achtergelaten. De man veroorzaakte meerdere aanrijdingen, reed door rood, maakte zich schuldig aan bumperkleven en reed hoogstwaarschijnlijk onder invloed, meldt de politie.

De eerste melding over de automobilist kwam zaterdag rond 10.15 uur binnen bij de politie. Hij zou op de Helvoirtseweg in Vught een aanrijding hebben veroorzaakt en zijn doorgereden. Agenten troffen hem toen nergens aan.

Rond 12.30 uur kreeg de politie een melding binnen over een auto, waarvan een kentekenplaat miste, die over de N261 richting Tilburg reed. De automobilist zou op de kruising met de Heikantlaan een aanrijding hebben veroorzaakt, door rood zijn gereden en vervolgens richting de Bachlaan zijn weg hebben vervolgd.

De auto voldeed aan de gegevens van de eerdere melding die ochtend. Agenten reden naar de woning van de man op wiens naam dat kenteken stond en zagen de auto staan, waar de bestuurder net uitstapte. Uit een blaastest bleek dat de 38-jarige man uit Udenhout onder invloed van alcohol was. Hij is aangehouden.

Na onderzoek bleek de verdachte nog meer op zijn kerfstok te hebben, aldus de politie. Zo zou hij rond 11.00 uur op de kruising van de Mozartlaan met de Bachlaan en de Reigerbosweg opzettelijk tegen de auto van een man uit Waalwijk aan zijn gereden en daarna zijn weggereden. Even daarvoor zou hij zich al schuldig hebben gemaakt aan rijden door rood licht, bumperkleven en onnodig toeteren.

Verder bleek dat de man zijn rijbewijs na een eerder verkeersfeit al kwijt was geraakt. Zijn auto is in beslag genomen. De man zit nog vast.