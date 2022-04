De vroege zondagochtend is op Schiphol, waar zaterdag een enorme drukte ontstond door een wilde staking, goed verlopen, meldt de luchthaven. Er zijn geen nieuwe annuleringen, maar reizigers moeten volgens de luchthaven wel rekening houden met een "extra drukke dag".

Door de plotselinge staking van bagage- en vrachtpersoneel zaterdag ontstonden extreem lange wachtrijen op het vliegveld. Ook vielen veel vluchten uit. Vanwege de drukte werden reizigers opgeroepen niet meer naar de luchthaven te komen. Daarnaast gingen de op- en afritten van de snelweg A4 naar Schiphol korte tijd dicht.

Bagageafhandelaars van KLM legden spontaan het werk neer uit onvrede met de werkdruk en het besluit van de luchtvaartmaatschappij om werkzaamheden deels uit te besteden. Ook is het personeel boos over de lage waardering voor hun werk. De directie van KLM beloofde zaterdag in gesprek te zullen gaan over de arbeidsvoorwaarden en werkdruk.

Het is al een druk weekend op Schiphol vanwege de meivakantie en baanonderhoud. "De luchthaven en partners zijn continu met elkaar in gesprek en zetten alles op alles om vandaag zo vlot mogelijk te laten verlopen voor reizigers", laat de luchthaven weten.