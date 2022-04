Het is helder en droog weer. Zondag begint met veel ruimte voor zon, maar in de loop van de dag ontstaan in het binnenland stapelwolken.

Later op de dag kunnen er enkele plaatselijke buien vallen. Er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En het wordt maximaal 15 tot 18 graden.

